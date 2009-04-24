В настоящее время рынкам акций необходим мощный стимул либо для дальнейшего роста, либо для активной фиксации прибыли.

Так прокомментировала текущую ситуацию на фондовом рынке аналитик инвестиционной компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее мнению, весь позитив за прошедшие недели уже отыгран, соответственно инвесторы ожидают выхода важной информации, которая бы указала, в каком направлении двигаться дальше. «Возможно, такой информацией станут результаты стресс-тестов, пройденных американскими банками накануне, основные параметры которых будут объявлены сегодня, а также ожидаемые на следующей неделе итоги заседания ФРС США, в ходе которого могли быть приняты какие-то неординарные решения по борьбе с финансовым кризисом», - считает аналитик. Кроме того, добавила она, краткосрочное направление рынкам может указать макроэкономическая статистика по США, которая выйдет сегодня в 15:30 и 17:00 по киевскому времени – это данные по заказам на товары длительного пользования и рынку жилья (продажи новостроек).

Как считает Е.ЕВДОЧЕНКО, одной из основных причин роста на отечественном фондовом рынке является переоценка рисков участниками рынка на фоне прошедшей девальвации гривни и возобновления переговоров между украинским правительством и МВФ о предоставлении очередного транша стабилизационного кредита. Дополнительным стимулирующим фактором выступила также позитивная динамика мировых фондовых площадок, отметила аналитик. По ее словам, фундаментальных причин для роста рынка пока что нет, поскольку в украинской экономике продолжается глубокий спад - в марте падение промышленного производства составило 30,4% по сравнению с мартом 2008 года (в феврале этот показатель составлял 31,6%).

По информации аналитика, отсутствие явно негативных новостей и закрытие американских торговых площадок в плюсе накануне позволило начать сегодняшнюю торговую сессию на украинском фондовом рынке с роста котировок по ряду наиболее ликвидных бумаг предприятий металлургического, машиностроительного и энергетического секторов. Так, сообщила она, по сравнению с закрытием вчерашней торговой сессии акции «Азовстали» выросли на 5,56%, Алчевского меткомбината - на 6,88%, Крюковского вагоностроительного завода - на 7%, Стахановского вагоностроительного завода - на 6,03%, Сумского НПО им. Фрунзе - на 1,32%. «Однако ближе ко второй половине дня повышательная тенденция на открытии торгов довольно быстро исчерпала себя, а рынок консолидируется на достигнутых уровнях», - добавила аналитик.