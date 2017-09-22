В Украине нет спроса на проблемные активы банков – Фонд гарантирования

В Украине на сегодняшний день нет спроса на проблемные активы банков и нет рынка NPL (Non-performing loan – неработающий кредит), заявила заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут в ходе выступления на Украинском финансовом форуме в Одессе.

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"Мы сейчас работаем над тем, чтобы рынок был максимально залит предложением. Мы предлагаем рынку, но для того, чтобы торги состоялись, должен быть спрос. К сожалению, на сегодня в Украине мы не видим большого спроса на проблемные активы. На сегодня нет рынка NPL в Украине", - сказала Рекрут.

По ее словам, привлечение к продаже в качестве консультантов американских компаний - дочерних структур мировых лидеров по реализации проблемных активов - компаний DebtX («Дебтекс Украина») и FFN – ("Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн") было попыткой оживить рынок NPL в Украине.

"Без реформирования судебной системы, без усиления прав кредиторов, без повышения прозрачности судов и исполнительной службы, создания единого формата и правил торгов ничего не произойдет", - добавила Рекрут.

Она пояснила, что многие заемщики сознательно не обслуживают кредиты в обанкротившихся банках, получая незаконные решения судов, а покупка проблемного кредита по сути представляет собой "билет на войну", поскольку покупателю приходится отстаивать свои интересы в тех же судах.

Представитель фонда напомнила, что в управлении Фонда гарантирования находятся активы банков-банкротов на 400 миллиардов гривень по балансовой стоимости, которые еще предстоит продать.

"Инфраструктура есть – покупателя нет. А покупатель появится только тогда, когда он будет видеть четкие правила игры на рынке. Не думаю, что это вопрос этого кризиса. Очевидно, что следующего, когда мы будем работать организованно и профессионально, но это нужно делать", - резюмировала Рекрут.

Как сообщал УНИАН, торги по продаже пулов активов ликвидируемых банков, находящихся в залоге у Национального банка по выданным кредитам рефинансирования, с привлечением американских консультантов "Дебтекс Украина" и "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн", не состоялись.

По информации Фонда гарантирования вкладов, по одному из пулов отсутствовали ценовые предложения, по второму ценовые предложения не соответствовали утвержденным условиям продажи.

Фонд гарантирования вкладов в марте совместно с Национальным банком начал пилотный проект по реализации крупных пулов активов неплатежеспособных банков, находящихся в залоге НБУ, с привлечением к продаже в качестве консультантов американских компаний.