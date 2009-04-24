Стартовая цена пакетов украинских облэнерго ниже зарубежных

Стартовая цена приватизируемых госпакетов украинских облэнерго ниже, чем цена аналогичных объектов за рубежом, в частности ниже параметров подобных сделок, проведенных при приватизации в Турции. Об этом сообщил УНИАН аналитик Dragon Capital Денис САКВА.

Так, по его информации, исходя из установленной Фондом государственного имущества стартовой стоимости, коэффициенты цена/реализованная электроэнергия и цена/потребитель составляют 29,9 долл./МВт/ч и 231 долл. для «Полтаваоблэнерго», 56,7 долл./МВт/ч и 229 долл. для «Прикарпатьеоблэнерго». По словам аналитика, эти показатели существенно ниже, чем 75 долл./МВт/ч и 462 долл./потребитель, которые заплатила чешская CEZ за два турецких энергопоставляющих предприятия в прошлом году.

Д.САКВА также отметил, что правительству не удалось продать пакеты «Полтава-» и «Прикарпатьеоблэнерго», поскольку интерес со стороны иностранных стратегических инвесторов крайне слаб, а местные потенциальные покупатели видимо не согласились с предложенный ценой.

Как сообщал УНИАН, назначенные на сегодня, 24 апреля, аукционные торги по продаже 25,02%-ного госпакета акций ОАО "Прикарпатьеоблэнерго" на фондовой бирже ПФТС не состоялись из-за отсутствия заявок. Назначенный на 22 апреля аукцион по продаже 25%-ного госпакета акций ОАО "Полтаваоблэнерго" также не состоялся из-за отсутствия заявок.

Стартовая цена госпакета " Прикарпатьеоблэнерго" была установлена в размере 230 млн. 781 тыс. грн., стартовая цена 25%-ного госпакета ОАО "Полтаваоблэнерго" составила 307,7 млн. грн.