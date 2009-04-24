Физлицо сконцентрировало более 82% завода "Керамик"

Физический лицо сконцентрировало 82,0288% акций винницкого завода "Керамик".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в сообщении предприятия.

Согласно сообщению, информация об увеличении пакета акций получена эмитентом 23 апреля 2009 года.

В результате регистрации операций купли-продажи ценных бумаг размер пакета акций, которым владеет одно физическое лицо, увеличился на 4000 шт. или на 0,00777% - до 4 млн. 222 тыс. 841 шт. простых именных акций, что составляет 82,0288% уставного капитала общества.

Как сообщал УНИАН, компания "Керамик", специализирующая на производстве кирпича, в 2008 году произвела продукции на 23,388 млн. грн., что на 7,7% или на 1,951 млн. грн. меньше, чем в январе-декабре 2007 года.

Справка УНИАН. Кирпичный завод был основан в 1859 году в Виннице. В 1996 году арендное заводоуправление "Керамик" было преобразовано в процессе приватизации в Открытое акционерное общество "Керамик", основным видом деятельности которого является выпуск кирпича строительного.

82,0288% акций винницкого завода "Керамик" принадлежит главе наблюдательного совета завода Владимиру СКОМАРОВСКОМУ.