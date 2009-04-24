Директор СК «Днепринмед» намерен продать свои акции

Директор АСОЗТ “Днепринмед” (г. Днепропетровск) Наталья БЕЛИНСКАЯ и акционер компании, физическое лицо Людмила ДРОГАН заявили о намерении продать принадлежащие им акции компании.

Об этом сообщается в газете «Урядовый куръер» №74 от 24 апреля.

В частности, отмечается, что акционер страховой компании Н.БЕЛИНСКАЯ, которая одновременно является представителем акционера СК Л.ДРОГАН, на основании нотариально заверенной доверенности от 28 февраля 2008 года, от своего имени и от имени Л.ДРОГАН сообщает о намерении продать принадлежащие пакеты акций АСОЗТ «Днепринмед».

Также сообщается, что общая цена продажи составляет 22 млн. 391,04 тыс. грн.

В компании оперативно уточнить размер портфеля акций, который принадлежит И.БЕЛИНСКОЙ и Л.ДРОГАН, не удалось.

Справка УНИАН. АСОЗТ «Днепринмед» (г. Днепропетровск) зарегистрировано в ноябре 1994 года.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, на 22 октября 2008 года (по данным регистратора) более 10% акций СК владели: ОАО «Межрегиональный фондовый союз» (номинальный держатель) – 22,0054%, ЗАО «Л-Капитал» - 12,9147%, ООО «ПолиИнвестГрупп» - 12,9147%, физические лица-резиденты – 34,8531%.