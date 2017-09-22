Агентство Fitch Ratings прокомментировало возврат Украины на международный рынок облигаций

Возврат Украины на международный рынок облигаций снижает риск рефинансирования и увеличивает резервы, однако официальные кредиторы, в особенности Международный валютный фонд, остаются важным источником внешнего финансирования для страны, считают в международном рейтинговом агентстве Fitch Ratings.

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«Устойчивый доступ к рынку облигаций улучшит гибкость внешнего финансирования, но пока Украина не восстановит репутацию эмитента, многосторонняя и двусторонняя поддержка останется ключевым источником платежного баланса и бюджетного финансирования», - сообщается на сайте агентства.

По оценкам Fitch, сильного роста притока инвестиций в 2017-2018 годы в Украину не ожидается, и официальные транши МВФ станут основным источником чистого внешнего финансирования.

«Программа МВФ также подкрепляет уверенность и динамику реформ, которые способствовали возврату на рынок облигаций Украины и помогли обеспечить поддержку со стороны других кредиторов из официального сектора», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября поздно вечером президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украина вышла на рынок заимствований и привлекла 3 млрд долл. на 15 лет со ставкой доходности 7,375% годовых.

По информации Министерства финансов, поступления средств от размещения облигаций ожидаются 25 сентября, при этом порядка 1,3 млрд долл. из полученной суммы будут направлены на финансирование общего фонда госбюджета.

По предварительному проспекту эмиссии еврооблигаций Украины, в ближайшие 5 лет нашей стране предстоит выплатить по внешним и внутренним долгам 64,196 млрд долл.