Донецкий горсовет выпустит облигации внутреннего займа
На сумму 60 млн. грн.
Сегодня сессия Донецкого городского совета приняла решение осуществить выпуск облигаций внутреннего городского займа на сумму 60 млн. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, согласно решению сессии, заимствование в городской бюджет в форме выпуска облигаций внутреннего городского займа будет осуществлено в 2009 году при условии получения положительного заключения Министерства финансов Украины.
Размер заимствования (основная сумма долга) – 60 млн. грн.; проценты за заимствование – исходя из конъюнктуры рынка; сроки уплаты процентов – ежеквартально, со второго квартала после осуществления заимствования.
В решении сессии отмечается, что цель заимствования – строительство и реконструкция объектов коммунального и социально-культурного назначения и развитие транспортной инфраструктуры в связи с подготовкой к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.