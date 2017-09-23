Цукерберг намерен продать до 75 миллионов акций Facebook

В ближайшие 18 месяцев основатель Facebook Марк Цукерберг намерен продать от 35 до 75 миллионов акций компании для финансирования благотворительных проектов.

Об этом Цукерберг написал на своей странице в Facebook. Он заявил, что подтверждает общие с женой Присциллой планы в течение жизни избавиться от 99% акций Facebook.

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«На самом деле, мы планируем ускорить эту работу и продать большую часть этого пакета раньше. Я рассчитываю продать 35-75 млн акций Facebook в следующие 18 месяцев для финансирования наших проектов в области образования, науки и юриспруденции», - написал Цукерберг.

При этом он подчеркнул, что планирует сохранять контроль над компанией с правом голоса в совете директоров в течение еще как минимум 20 лет.

Как передает РБК, исходя из цены акций Facebook на бирже по состоянию на 22 сентября ($170,54 за акцию), за весь пакет основатель компании может выручить от $5,9 до $12,8 млрд.