Минфин: $1,3 миллиарда от размещения евробондов поступили в Украину

Средства в размере 1,318 млрд долл. от размещения евробондов Украины на 3 млрд долл. сроком на 15 лет за вычетом средств на выкуп облигаций 2015 года поступили в Украину.

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Об этом УНИАН сообщили Министерстве финансов.

«1,318 млрд долл. США от выпуска облигаций внешнего государственного займа уже зашли в страну», - говорится в сообщении пресс-службы.

Выпуск евробондов Украины на 3 млрд долл. под 7,375% годовых стал первым в истории нашей страны с точки зрения срока заимствования и объема привлеченных средств.

Кроме того, эта сделка стала первым самостоятельным выходом Украины на внешние рынки капитала после Революции достоинства без гарантий США, как было в 2014-2016 годах, и без политических договоренностей, как в 2013 году при получении «кредита Януковича».

Как сообщал УНИАН, 18 сентября поздно вечером президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украина вышла на рынок заимствований и привлекла 3 млрд долл. на 15 лет со ставкой доходности 7,375% годовых.

По информации Минфина, еврооблигации выкупили инвесторы из Соединенных Штатов Америки, Великобритании и континентальной Европы.

Опрошенные УНИАН эксперты считают, что проведенное размещение снизит долговую нагрузку на Украину на ближайшие годы, однако не избавляет от необходимости оставаться в программе с Международным валютным фондом.

По информации Министерства финансов, 1,3 млрд долл. будут направлены на финансирование общего фонда госбюджета.

Согласно предварительному проспекту эмиссии еврооблигаций Украины, в ближайшие 5 лет нашей стране предстоит выплатить по внешним и внутренним долгам 64,196 млрд долл.