Ирландская фондовая биржа включила в листинг еврооблигации Украины

Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange, ISE) включила в листинг еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов сроком обращения 15 лет со ставкой доходности 7,375% годовых.

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"Правление Ирландской фондовой биржи одобряет допущение указанных ценных бумаг к листингу в официальном списке и торгам на основном рынке ценных бумаг ISE", - сообщается на сайте биржи с оговоркой, что речь идет о бумагах Украины на 3 миллиарда долларов под 7,375% годовых с погашением в 2032 году.

Ранее в Министерстве финансов сообщали, что средства от размещения облигаций ожидаются 25 сентября, при этом порядка 1,3 миллиарда долларов из полученной суммы будут направлены на финансирование общего фонда госбюджета.

Выпуск евробондов Украины на 3 миллиарда долларов под 7,375% годовых стал первым в истории нашей страны с точки зрения срока заимствования и объема привлеченных средств.

Кроме того, эта сделка стала первым самостоятельным выходом Украины на внешние рынки капитала после Революции достоинства без гарантий США, как было в 2014-2016 годах, и без политических договоренностей, как в 2013 году при получении "кредита Януковича".

О проведении сделки сообщил 18 сентября поздно вечером президент Украины Петр Порошенко.

По информации Минфина, еврооблигации выкупили инвесторы из Соединенных Штатов Америки, Великобритании и континентальной Европы.

Опрошенные УНИАН эксперты считают, что проведенное размещение снизит долговую нагрузку на Украину на ближайшие годы, однако не избавляет Украину от необходимости оставаться в программе с Международным валютным фондом.