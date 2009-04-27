Цена нефти на NYMEX достигла двухнедельного максимума

Цены на сырую нефть в пятницу взлетели почти на 2 доллара и закрылись на двухнедельном максимуме выше 51 доллара за баррель. Это было обусловлено ростом на фондовом рынке и ослаблением доллара США, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки июньских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 1,93 доллара до 51,55 доллара за баррель, что стало самым высоким уровнем с 9 апреля.

Котировки июньских фьючерсов на нефть марки Brent на ICE Futures выросли на 1,56 доллара до 51,65 доллара за баррель

По словам трейдеров, рынок продолжает смотреть поверх неблагоприятных условий на рынке нефти и фокусируется на любых мало-мальски позитивных экономических новостях.

В конце североамериканской сессии в пятницу доллар снизился почти до двухнедельного минимума против евро. Поскольку нефть на мировых рынках оценивается в долларах, ослабление этой валюты может подтолкнуть инвесторов к покупке нефтяных фьючерсов.

Согласно выпущенному в пятницу коммюнике "большой семерки", в мировой экономике появляются некоторые признаки улучшения, хотя рецессия продолжается.

Цены на нефть в пятницу пошли вверх уже в начале торгов, когда Министерство торговли сообщило о том, что заказы на товары длительного пользования в марте упали более значительно, чем ожидалось.

Вместе с тем, данные по заказам были не полностью негативными, говорят трейдеры, так как показатели за февраль были пересмотрены в сторону резкого понижения. Ранее они давали надежду на некоторое возобновление экономической активности. Мартовские заказы упали на 0,8% против ожидаемого снижения на 1,5%, тогда как февральские были пересмотрены и показали рост на 2,1%, а не на 3,5%, как сообщалось ранее.

Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Абдалла Салем эль-Бадри заявил, что не ожидает решения о сокращении уровней нефтедобычи в ходе заседания ОПЕК 28 мая, несмотря на слабый спрос и разбухшие запасы сырой нефти в крупнейших странах-потребителях.

Аналитики утверждают, что ОПЕК еще может испытать растущее давление, подталкивающее ее к очередному снижению нефтедобычи, если спрос на нефть останется слабым, а цены упадут примерно до 40 долларов за баррель. Начиная с осени, ОПЕК приняла решение сократить нефтедобычу на 4,2 млн. баррелей в день и выполнила этот план примерно на 80%. Данные меры были направлены на сокращение перенасыщенности рынка.

Цены на нефтепродукты в пятницу достигли самых высоких уровней за неделю. Котировки майских фьючерсов на бензин RBOB по итогам торгов выросли на 4,76 цента, или на 3,4%, до 1,4420 доллара за галлон. Котировки майских фьючерсов на топочный мазут закрылись ростом на 5,04 цента, или на 3,8%, по 1,3683 доллара за галлон.