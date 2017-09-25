В рейтинг самых дорогих брендов мира впервые вошел Netflix, Apple лидирует пятый год подряд

ИТ-гиганты Facebook и Amazon стали мировыми лидерами по росту стоимости бренда, передает РБК. Согласно подсчетам Interbrand, бренды Facebook и Amazon подорожали на 48 и 29% соответственно. Теперь бренд Facebook стоит $48,1 млрд, а Amazon - $64,8 млрд. В списке 100 самых дорогих брендов они расположились на 8-м и 5-м местах соответственно. При этом в 2012 году (когда Facebook впервые вошел в список Interbrand) стоимость бренда оценивалась всего в $5,4 млрд.

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Первое место в сотне самых дорогих брендов пятый год подряд удерживает Apple - бренд калифорнийской компании, по оценке Interbrand, стоит $184,2 млрд. В первую тройку рейтинга также вошли Google ($141,7 млрд) и Microsoft ($79,99 млрд). При этом Microsoft удалось опередить производителя прохладительных напитков Coca-Cola ($69,7 млрд).

Лидером по падению капитализации бренда стала ИТ-компания Hewlett Packard Enterprise — стоимость бренда за год снизилась на 19%, до $8,95 млрд (компания расположилась на 57-м месте). Существенно подешевели также бренды производителя одежды Prada (на 14%, до $4,7 млрд), производителя электронных устройств Canon (минус 12%, $9,78 млрд) и IBM (компания по-прежнему входит в десятку самых дорогих брендов, но третий год подряд ее торговая марка теряет в стоимости более 10%).

Новичков в свежем рейтинге Interbrand всего трое — производитель видеоконтента и медиаплатформа Netflix ($5,59 млрд, 78-е место), разработчик в области облачных технологий Salesforce ($5,2 млрд, 84-е место) и автопроизводитель Ferrari ($4,87 млрд, 88-е место).

Российских компаний среди самых дорогих брендов мира нет. Interbrand оценивает в своем рейтинге те компании, которые ведут бизнес как минимум на трех континентах и треть выручки которых приходится на операции вне родной страны.

Interbrand составляет рейтинг самых дорогих брендов с 1988 года и учитывает такие факторы, как финансовые результаты продаж продукции и услуг бренда, роль, которую бренд играет при принятии решений покупателем, а также влияние бренда, помогающее компании устанавливать премиальную цену на товар.