Индекс Nikkei вырос на фоне корпоративных новостей

Фондовые торги в Японии 27 апреля завершились повышением индекса Nikkei на фоне корпоративных новостей.

Лидерами роста по итогам сессии оказались компании финансового сектора, чьи котировки выросли на фоне слухов о том, что банк Shinsei Bank Ltd. ведет переговоры о поглощении одного из местных банков. В результате котировки Shinsei Bank Ltd. выросли сразу на 14,5%. В плюсе оказались и котировки крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ (+2,83%), в то время как акции менее крупных Mizuho Financial и Sumitomo Mitsui прибавили в цене 2,53% и 2,59%, соответственно.

Одновременно по итогам торгов подорожали акции крупнейших автопроизводителей. Так, котировки Mitsubishi Motors повысились на 3,36%, несмотря на то что в ходе сессии компания обнародовала финансовый отчет, согласно которому ее чистые убытки в 2008-2009 финансовом году, который завершился 31 марта, составили 54,88 млрд иен (565,1 млн долл.) против прибыли размером 34,71 млрд иен (357,4 млн долл.) годом ранее. В свою очередь, акции Nissan Motor Co. и Mazda Motor прибавили в цене 2,23% и 0,82%, соответственно.

Между тем, на фоне растущего беспокойства по поводу распространения "свиного гриппа" резко повысились котировки фармацевтических компаний. В частности, ценные бумаги японского подразделения компании Roche Holding AG - Chugai Pharmaceutical Co. прибавили в цене сразу 14%.

Не так благоприятно ситуация сложилась для ведущей японской авиакомпании Japan Airlines, чьи акции подешевели на 4% на фоне слухов о том, что распространение болезни может вызвать уменьшение потока туристов. По аналогичной причине котировки авиакомпании All Nippon Airways упали на 5,19%.

В минус по итогам сессии ушли и котировки компаний, специализирующихся на морских перевозках, поскольку один из лидеров сектора Mitsui O.S.K. Lines Ltd. сообщил о сокращении прибыли в текущем финансовом году на 69%. В результате акции компании подешевели на 5,77%, в то время как котировки ее конкурента Nippon Yusen K.K. снизились на 3,86%.

При этом для ведущих экспортеров, занимающихся выпуском электроники, торги завершились неоднозначно. Так, незначительно потеряли в цене акции Sharp Corp. (-0,63%). Одновременно с закрытием торгов компания опубликовала финансовый отчет по итогам 2008-2009 финансового года, завершившегося 31 марта. Согласно отчету, ее чистые убытки составили 125,82 млрд иен (1,3 млрд долл.), тогда как годом ранее компания получила чистую прибыль в размере 101,92 млрд иен (1,05 млрд долл.). Не слишком благоприятно сессия завершилась и для компании Toshiba Corp., чьи котировки снизились на 1,14%. В то же время прибавили в цене акции таких лидеров сектора, как Sony Corp. (+1,4%) и Panasonic Corp. (+2,16%).

По итогам торгов 27 апреля индекс Nikkei повысился на 18,35 пункта (+0,21%) - до 8726,34 пункта. Курс доллара по отношению к японской иене по сравнению с предыдущим торговым днем понизился на 0,4 иены и составил 96,66 иены/долл., передает РБК.