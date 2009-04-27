Уверенность в продолжении роста фондового рынка остаётся низкой

Уверенность в продолжении роста украинского фондового рынка, несмотря на рекордный рост котировок в пятницу, 24 апреля, остаётся низкой в связи с незначительными объёмами торгов на мировых биржах.

Так прокомментировал УНИАН текущую ситуацию на рынке аналитик инвестиционной компании «Альфа Капитал Украина» Денис ШАВРУК.

"Это сигнализирует о растущих рисках усиления волатильности на украинском фондовом рынке по мере приближения индекса ПФТС к отметке 350 пунктов", - добавил он. По его словам, отсутствие информации об успешности наполнения бюджета в апреле и возможное возобновление напряжённости в отношениях "Нафтогаза" и "Газпрома" в связи с приближением сроков платы за импортный газ, потреблённый Украиной в апреле, ещё больше подрывают уверенность игроков в устойчивости роста рынка.

"На торгах в пятницу «голубые фишки» украинского рынка - "Западэнерго", "Азовсталь", "Центрэнерго" и Енакиевский метзавод - торговались достаточно бодро, а индекс ПФТС прибавил ещё 2,7%", - отметил Д.ШАВРУК. Но вышеперечисленные факторы, по его мнению, позволяют ожидать изменения ситуации на украинском фондовом рынке уже на этой неделе.