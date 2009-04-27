Автоальянс-инвест: у инвесторов в Украине нет поводов для оптимизма

Поводов для оптимизма у инвесторов в Украине практически нет, за исключением перспективы получения очередного транша кредита Международного валютного фонда, а грядущие выборы не добавляют инвесторам оптимизма.

Так прокомментировал УНИАН текущую ситуацию на фондовом рынке начальник торгового отдела ЗАО «Фондовая компания «Автоальянс-инвест» Анатолий ШЕВЧУК.

В то же время, по его словам, хотя существенного притока новых денег на украинском фондовом рынке не наблюдается, вряд ли игроки допустят падение рынка до уровня дна, зафиксированного 6 марта т.г., когда индекс ПФТС «провалился» до 199,12 пунктов. «Учитывая, что впереди лето, и деловая активность в этот период обычно падает, можно предположить, что индекс будет колебаться в пределах 300-285 пунктов, и летом особой активности на рынке, скорее всего, не будет. На активность торговли ценными бумагами в ПФТС будет также влиять процесс адаптации торговцев к запуску новой торговой системы на фондовой бирже ПФТС после введения всех режимов торговли с 15 мая», - отметил А.ШЕВЧУК.