Фондовые торги в Европе открылись снижением

Фондовые торги в Европе 27 апреля открылись снижением ведущих индексов, сообщает РБК. Обеспокоенность инвесторов по поводу распространения свиного гриппа привела к снижению стоимости ценных бумаг авиаперевозчиков, а также банковских компаний. Участники торгов опасаются, что распространение вируса может негативно отразиться на количестве авиаперевозок и объемах международной торговли.

Так, среди авиаперевозчиков снижение котировок наблюдается у британской British Airways (-7,8%), французской Air France-KLM (-7,5%), а также немецкой Deutsche Lufthansa (-10,9%). В минусе началась торговая сессия и для британского банка HSBC (-3,5%), испанского Banco Santander (-2,8%), а также швейцарского Credit Suisse (-2,4%).

В то же время, опасения относительно распространения "свиного гриппа" подтолкнули вверх котировки фармацевтических компаний, заявивших о готовности работать над созданием вакцины для борьбы с новым типом вируса. В частности, на 3,1% подорожали акции крупнейшего в Европе производителя медикаментов GlaxoSmithKline, котировки его менее крупного конкурента - швейцарской Roche - поднялись на 3,8%, а французской Sanofi-Aventis - на 0,9%.

По состоянию на 11:40 по киевскому времени, индекс FTSE 100 понизился на 31,03 пункта (-0,75%) - до 4124,96 пункта, немецкий DAX - на 58,78 пункта (-1,26%) - до 4615,54 пункта, французский CAC 40 - на 37,22 пункта (-1,20%) - до 3065,63 пункта, а швейцарский SMI - на 46,98 пункта (-0,92%) - до 5066,48 пункта.