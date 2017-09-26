Национальный инвестсовет: 94% госактивов принадлежит всего 46 госкомпаниям

Около 94% государственных активов принадлежит всего 46 госкомпаниям, хотя в стране насчитывается 3,5 тыс. государственных предприятий.

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Об этом сообщается на странице Офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины.

«В Украине более 3,5 тыс. государственных компаний. Треть из них уже давно фактически банкроты. Они существуют только на бумаге и могут быть только ликвидированы. 94% государственных активов принадлежит 46 госкомпаниям. Только 60 госкомпаний располагают активами, стоимость которых превышает 250 млн грн. Остальные госкомпании - это маленький бизнес, основной актив которого - недвижимость», - говорится в сообщении.

При этом в Офисе отметили, что масштабная приватизация может стать не только способом привлечения прямых иностранных инвестиций, но и выступить сильным толчком развития малого и среднего бизнеса.

Как сообщал УНИАН, ТОП-100 государственных предприятий по итогам 2016 года получили 26,4 млрд грн чистой прибыли, в то время как чистая прибыль всех госкомпаний в 2016 года составила 39,6 млрд грн.