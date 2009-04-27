Concorde: украинскими бумагами интересуются исключительно локальные инвесторы

Отечественными ценными бумагами интересуются пока исключительно локальные инвесторы, иностранцы не спешат возвращаться на рынок. Так прокомментировала УНИАН текущую ситуацию на украинском фондовом рынке брокер инвестиционной компании Concorde Capital Анастасия НАЗАРЕНКО.

По ее словам, первоочередное влияние на украинский рынок акций по-прежнему оказывают новости о состоянии мировой экономики и настроения на глобальных площадках. Так, отметила она, на прошедшей неделе рынок остался равнодушен к новым, отчасти пессимистичным, макропрогнозам Международного валютного фонда относительно Украины, продолжая следовать динамике мировых индексов.

При этом, отмечает А.НАЗАРЕНКО, на фоне общей волатильности рынков позитивная волна роста все же сохраняется: на прошедшей неделе индекс ПФТС прибавил 7,1%, с начала апреля – вырос на 44,5%. Вместе с тем, отмечает брокер, увеличился спрос и на самые ликвидные украинские акции. По мнению А.НАЗАРЕНКО, оживление в торгах «голубыми фишками» налицо, на прошлой неделе наблюдался периодический всплеск активности по сделкам с акциями Енакиевского метзавода, "Азовстали", генерирующих компаний и других ликвидных имен, таких как "Райффайзен Банк Аваль" и "Укрсоцбанк". Средний дневной объем торгов по реальным сделкам на ПФТС увеличился с 2 млн. грн. до 3-5 млн. грн. Выросло и количество сделок, так по акциям Енакиевского метзавода на прошлой неделе было заключено 113 сделок, котировки покупки эмитента выросли на 76,85%. Аналогичная ситуация и в других ликвидных бумагах. По акциям "Азовстали" и "Центрэнерго" было заключено 94 и 85 сделок, соответственно, при росте котировок эмитентов на 25% и 14,17%.