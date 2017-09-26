Украина завершила размещение евробондов на $3 миллиарда

Украина успешно завершила размещение облигаций внешнего государственного займа на 3 млрд долл., в результате чего на счета Государственной казначейской службы поступили средства в объеме 1,32 млрд долл. США.

Читайте такжеРазмещение Украиной евробондов угрожает реформам в стране - ЕБРР

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, также завершена операция по выкупу облигаций внешних госзаймов со сроком погашения в 2019 и 2020 годах на общую сумму 1,68 млрд долл. США, чтобы снизить пиковую нагрузку на госбюджет по погашению госдолга.

Минфин напомнил, что средства от нового выпуска, поступившие на счета Госказначейства, будут направлены на финансирование общего фонда госбюджета.

Справка УНИАН. Выпуск евробондов Украины на 3 млрд долл. под 7,375% годовых стал первым в истории нашей страны с точки зрения срока заимствования и объема привлеченных средств.

Кроме того, эта сделка стала первым самостоятельным выходом Украины на внешние рынки капитала после Революции достоинства без гарантий США, как было в 2014-2016 годах, и без политических договоренностей, как в 2013 году при получении «кредита Януковича».

О проведении сделки сообщил 18 сентября поздно вечером президент Украины Петр Порошенко.

По информации Минфина, еврооблигации выкупили инвесторы из Соединенных Штатов Америки, Великобритании и континентальной Европы.

Опрошенные УНИАН эксперты считают, что проведенное размещение снизит долговую нагрузку на Украину на ближайшие годы, однако не избавляет Украину от необходимости оставаться в программе с Международным валютным фондом.