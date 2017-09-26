Минфин одолжил на внутреннем рынке еще 126 миллионов гривень

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 125,89 млн грн.

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Как сообщается на сайте министерства, все средства привлечены в результате продажи гривневых облигаций сроком обращения 1 год со средневзвешенной доходностью 14,35% годовых.

Справка УНИАН. По состоянию на 26 сентября объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 695,992 млрд грн, при этом в собственности Национального банка Украины находятся облигации на сумму 362,235 млрд грн, или 52% их общего объема.