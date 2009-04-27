ПФТС с 28 апреля запускает Интернет-трейдинг

Фондовая биржа ПФТС с 28 апреля запускает новую торговую систему, предоставляющую услуги Интернет-трейдинга.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня журналистам председатель Совета директоров Фондовой биржи ПФТС Ирина ЗАРЯ.

По ее словам, система Интернет-трейдинга позволит физическим и юридическим лицам – резидентам Украины подключиться к системе и непосредственно принять участие в торгах ПФТС. По информации И.ЗАРИ, серверная часть торговой системы реализована на технологиях NASDAQ OMX, клиентская часть – с использованием решений группы ММВБ.

По словам председателя Совета директоров ПФТС, технические характеристики системы позволяют ежедневно принимать до 1,5 млн. заявок (до 5 тыс. заявок в сек.), максимальное количество пользователей может составлять более 10 тыс. человек.

Она также отметила, что внедрение системы Интернет-трейдинга позволит, в первую очередь, увеличить количество сделок на бирже.

По словам И.ЗАРИ, запуск «рынка заявок» является завершением первого этапа реализации международного проекта MICEX – NASDAQ OMX – PFTS Ukrainian Project.

Во время второго этапа, который, по информации председателя Совета директоров ПФТС, начнется летом этого года, будет запущен рынок операций РЕПО. Третий этап, планируемый в 2010 году, предусматривает запуск рынка деривативов, а также валютного рынка. По словам И.ЗАРИ, осуществление данных планов позволит ПФТС стать универсальной биржей, работающей одновременно на нескольких рынках.

Председатель Совета директоров ПФТС также добавила, что планируемые изменения позволят ПФТС и в дальнейшем сохранять свои позиции на рынке.

Справка УНИАН. ПФТС – украинская фондовая биржа. Доля на организованном рынке ценных бумаг Украины по итогам 2008 года – 93,2%. Количество участников ПФТС – 240 компаний и банков. В биржевом списке ПФТС находится 845 ценных бумаг.

NASDAQ OMX — международная фондовая биржа. К торгам на бирже допущены ценные бумаги 3 900 компаний общей рыночной стоимостью 5,5 трлн. долл.

Группа ММВБ – крупнейшая биржевая структура в России. Входит в TOP-20 фондовых бирж мира. Среднедневной объем торгов на рынке акций в декабре 2008 году составил 790 млн. долларов. На бирже торгуется свыше 1374 выпусков финансовых инструментов.