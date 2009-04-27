Сегодня, 27 апреля, «Украинская биржа» начала расчет и публикацию индекса украинских акций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, в индексную корзину вошли акции десяти предприятий, обращающихся на бирже: Алчевского металлургического комбината, "Азовстали", "Захидэнерго", Енакиевского металлургического завода, "Мотор Сичи", "Райффайзен Банка Аваль", "Укрнафты", "Укрсоцбанка", "Укртелекома", "Центрэнерго".

Индекс рассчитывается в режиме реального времени, значения индекса публикуются на сайте «Украинской биржи» каждые 15 секунд.

По словам председателя правления ОАО «Украинская биржа» Олега ТКАЧЕНКО, появление он-лайн индекса стало возможным благодаря запуску на «Украинской бирже» рынка заявок, технология которого способствуют более активной торговле.

Значения индекса были рассчитаны с начала торгов 26 марта. На эту дату значение индекса принято равным 500.

Индекс транслируется всем участникам торгов «Украинской биржи» через биржевую рабочую станцию.

Справка УНИАН. «Украинская биржа» учреждена в мае 2008 года совместно российской фондовой биржей РТС и крупнейшими компаниями – участниками украинского рынка ценных бумаг, среди которых «Альфа-Капитал», Dragon Capital, Concorde Capital, «Тройка Диалог Украина», «Ренессанс Капитал» и др.