Активы банков-банкротов начнут продавать на "голландских" аукционах с октября

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начнет продажу активов неплатежеспособных банков на "голландских" аукционах (торги с понижением цены) с середины октября. Об этом сообщила заместитель директора-распорядителя Фонда Светлана Рекрут.

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"Мы ориентируемся на 15 октября. 15-20 число, в зависимости от того, как пойдет подготовка", - сказала Рекрут в ходе презентации для журналистов в Фонде.

Представитель Фонда подчеркнула, что метод "голландского" аукциона – это еще один шаг в сторону международной практики работы с проблемными активами банков. "До конца этого года, возможно, первого квартала следующего, мы будем тестировать на предмет восприятия рынка и эффективности, и если все будет хорошо, мы плавно перейдем на промышленную эксплуатацию", - добавила она.

Согласно презентации Фонда, аукцион по новому формату предполагает автоматическое снижение цены актива на 1% в ходе торгов через одинаковый промежуток времени, но не более чем до 20% начальной стоимости, при этом участники торгов могут остановить аукцион на приемлемом для них уровне цены.

Далее зарегистрированные участники могут подать закрытое ценовое предложение выше цены остановки аукциона, и после их раскрытия участник, который остановил аукцион, получает дополнительное время для подачи новой ставки выше закрытых предложений.

Победителем аукциона станет участник, остановивший аукцион при отсутствии закрытых предложений или если он предложил ставку выше соперников на этапе закрытых предложений, либо обладатель закрытой ставки выше соперников.

Также в Фонде сообщили, что по условиям "пилотного" проекта аукционы и далее будут проходить в рамках системы "Prozorro.Продажи".

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования с 1 февраля перевел аукционы по продаже активов ликвидируемых банков в систему "ProZorro.Продажи".

В ходе очистки банковской системы с начала 2014 года Национальный банк Украины принял решения о выведении с рынка свыше 90 банков, в том числе 8 – с начала 2017 года. За этот период Фонд гарантирования вкладов выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков свыше 80 миллиардов гривень возмещения по вкладам.

В 2016 году Фонд гарантирования вкладов получил от управления активами неплатежеспособных банков 7,2 миллиарда гривень, в том числе почти 3,2 миллиарда гривень – от реализации активов. В этом году Фонд намерен удвоить поступления от реализации активов.