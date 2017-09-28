Недостроенный ТРЦ "Республика" в Киеве повторно выставили на продажу со снижением цены в 1,6 раза
Фонд гарантирования отметил, что на торги одним лотом выставляются права требования по двум кредитам общей задолженностью 2,59 млрд грн.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на повторные торги права требования по кредитам ликвидируемого банка «Надра», в залоге по которым недостроенный торгово-развлекательный центр «Республика», со стартовой ценой 1,57 млрд грн, или в 1,6 раза ниже стартовой цены первых безрезультатных торгов в июне.
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Как сообщается на сайте фонда, повторный аукцион состоится 5 октября в системе «ProZorro.Продажи», а ознакомиться с материалами кредитных дел можно в виртуальной комнате данных Фонда гарантирования.
Фонд отметил, что на торги одним лотом выставляются права требования по двум кредитам общей задолженностью 2,59 млрд грн, при этом компании-заемщики ведут хозяйственную деятельность в сферах «строительство» и «предоставление в аренду и эксплуатация собственного или арендованного недвижимого имущества».
В обеспечении по кредитам недостроенный торгово-развлекательный комплекс с паркингом, где запланировано размещение 450 магазинов, зоны развлечений площадью 22 тыс. квадратных метров и паркинга на 4 тыс. авто.
Как сообщал УНИАН, Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Национального банка к кипрской компании «Берлинотто Лимитед» о взыскании доли корпоративных прав компании «Мегаполисжилстрой», которая взяла кредит в банке «Надра» под залог корпоративных прав на недостроенный проект торгово-развлекательного центра «Республика». Впоследствии банк «Надра» передал эти права в залог НБУ под кредит рефинансирования.
Национальный банк 4 июня 2014 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Надра» по предложению Фонда гарантирования вкладов физлиц. С 6 февраля 2014 года в банке работала временная администрация на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.
Банк «Надра» работал на рынке Украины с 1993 года и входил в группу крупнейших по объему активов. Основным владельцем банка была структура Group DF Дмитрия Фирташа, компания Centragas Holding AG (89,9659% акций банка, Австрия).