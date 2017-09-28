Недостроенный ТРЦ "Республика" в Киеве повторно выставили на продажу со снижением цены в 1,6 раза

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на повторные торги права требования по кредитам ликвидируемого банка «Надра», в залоге по которым недостроенный торгово-развлекательный центр «Республика», со стартовой ценой 1,57 млрд грн, или в 1,6 раза ниже стартовой цены первых безрезультатных торгов в июне.

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Как сообщается на сайте фонда, повторный аукцион состоится 5 октября в системе «ProZorro.Продажи», а ознакомиться с материалами кредитных дел можно в виртуальной комнате данных Фонда гарантирования.

Фонд отметил, что на торги одним лотом выставляются права требования по двум кредитам общей задолженностью 2,59 млрд грн, при этом компании-заемщики ведут хозяйственную деятельность в сферах «строительство» и «предоставление в аренду и эксплуатация собственного или арендованного недвижимого имущества».

В обеспечении по кредитам недостроенный торгово-развлекательный комплекс с паркингом, где запланировано размещение 450 магазинов, зоны развлечений площадью 22 тыс. квадратных метров и паркинга на 4 тыс. авто.

Как сообщал УНИАН, Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Национального банка к кипрской компании «Берлинотто Лимитед» о взыскании доли корпоративных прав компании «Мегаполисжилстрой», которая взяла кредит в банке «Надра» под залог корпоративных прав на недостроенный проект торгово-развлекательного центра «Республика». Впоследствии банк «Надра» передал эти права в залог НБУ под кредит рефинансирования.

Национальный банк 4 июня 2014 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Надра» по предложению Фонда гарантирования вкладов физлиц. С 6 февраля 2014 года в банке работала временная администрация на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

Банк «Надра» работал на рынке Украины с 1993 года и входил в группу крупнейших по объему активов. Основным владельцем банка была структура Group DF Дмитрия Фирташа, компания Centragas Holding AG (89,9659% акций банка, Австрия).