Выход Украины на рынок евробондов снял риски для финансовой системы в 2019-2020 годах - Данилюк

Выход Украины на рынок еврооблигаций и привлечение 3 млрд долл. сняло риск дефолта в 2019-2020 годах.

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Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

«Я, как министр финансов, должен снять риски для финансовой системы в 19-20 годах, и мы этого достигли, это нужно было сделать», - сказал он.

Министр также добавил, что выход нашей страны на международные рынки капитала был прописан в программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как сообщал УНИАН, выпуск евробондов Украины на 3 млрд долл. под 7,375% годовых стал первым в истории нашей страны с точки зрения срока заимствования и объема привлеченных средств.

Кроме того, эта сделка стала первым самостоятельным выходом Украины на внешние рынки капитала после Революции достоинства без гарантий США, как было в 2014-2016 годах, и без политических договоренностей, как в 2013 году при получении «кредита Януковича».

О проведении сделки сообщил 18 сентября поздно вечером президент Украины Петр Порошенко.

По информации Минфина, еврооблигации выкупили инвесторы из Соединенных Штатов Америки, Великобритании и континентальной Европы.

Опрошенные УНИАН эксперты считают, что проведенное размещение снизит долговую нагрузку на Украину на ближайшие годы, однако не избавляет Украину от необходимости оставаться в программе с Международным валютным фондом.