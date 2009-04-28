Astrum: облигации ХГАПП и Авианта разместят в госбанках

Комментарий компании «Astrum Investment Management»:

"Выпуск авиаторов пролетит мимо рынка. Кабинет министров Украины проанонсировал выпуск внутренних облигаций Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХГАПП) и Киевского авиационного завода Авиант на сумму 1,62 млрд. грн. и 0,85 млрд. грн. соответственно. Выпуски необходимы для рефинансирования задолженности компаний перед банками. Учитывая неготовность рынка облигаций к первичным выпускам даже высококлассных эмитентов мы ожидаем, что эмиссии будут размещены в государственных банках. В то же время, мы не исключаем, что в 2010-12 гг. облигации могут частично быть проданы рыночным игрокам, включая нерезидентов."