Восстановлению мировой экономики угрожает свиной грипп

Растущий риск того, что пандемия свиного гриппа может уничтожить хрупкие признаки восстановления экономики, заставил встревоженных инвесторов искать "тихую гавань" для активов, пишет Reuters.

Агентство отмечает, что большинство рынков нервничают. Нефть подешевела еще на 1%, опустившись ниже 50 долл. за баррель, из-за беспокойства о том, что пандемия нанесет ущерб и без того пострадавшей мировой экономике и положит конец путешествиям по воздуху.

Большинство азиатских фондовых рынков отступили на негативную территорию, а иена достигла семинедельного максимума к евро и месячного - к доллару, поскольку инвесторы сокращают позиции по рискованным валютам.

Акции фармацевтических компаний по-прежнему растут, а котировки авиалиний снова снизились.

Вспышка свиного гриппа в Мексике произошла как раз в тот момент, когда регуляторы всего мира начали говорить о начале восстановления экономики после многих месяцев спада. Теперь восстановление снова под сомнением, отмечает агентство.

Администрация США заявила, что пока слишком рано прогнозировать влияние свиного гриппа на экономику, но представители министерства финансов наблюдают за ситуацией.

Глава Международного валютного фонда Доминик СТРОСС-КАН сказал телеканалу CNBC, что не ожидает восстановления экономики ранее 2010 года, вне зависимости от влияния вируса.

По оценкам Всемирного банка, сделанным в 2008 году, пандемия гриппа может стоить 3 трлн. долларов и привести к снижению мирового ВВП почти на 5 процентов.

Как пишет в аналитическом отчете, переданном УНИАН, старший аналитик инвестиционной компании "Альфа Капитал" Ангелика ГЕНКЕЛЬ, мировому фондовому рынку «подложили свинью».

По ее мнению, вне зависимости от прочих влияющих обстоятельств, угроза распространения свиного гриппа повергла в уныние большинство финансовых институтов. Американские фондовые рынки к закрытию в понедельник снизились в пределах 1%, европейские — завершили сессию разнонаправленно (±0,5%) на фоне благоприятных корпоративных отчетов, азиатские рынки сегодня торгуются в отрицательной зоне с изменением в пределах 2% (индекс Nikkei к 9.15 мск снизился на 1,6%).

Российские фондовые индексы снизились вчера на 3,4% в РТС, 2,2% на ММВБ; индикаторы вплотную приблизились к психологически значимым уровням 800 и 900 пунктов, соответственно. Помимо опасений того, что пандемия свиного гриппа нанесет ущерб начавшей восстанавливаться мировой экономике, инвесторы испытывают давление со стороны рынка нефти. Цена на нефть марки WTI снизилась вчера на 1,41 долл., - до 50,14 долл., а баррель марки Brent – на 1,35 долл., - до 50,32 долл.