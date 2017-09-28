Фонд госимущества назвал сроки приватизации "Центрэнерго"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует продать госпакет акций (78,3%) государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго" весной 2018 года, сообщил УНИАН исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.

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"На сегодняшний момент мы отобрали советника – это польский филиал Ernst&Young. Протокол по отбору советника должен утверждаться в Кабинете министров. Как только документы будут утверждены, советник приступит к работе. Он должен закончить свою работу в течение нескольких месяцев, соответственно, итоги его работы, совместной комиссии Фонда госимущества и Кабмина будут утверждаться в правительстве и это будет стартом подготовки самой продажи. Мы выходим на весну следующего года", - сказал Трубаров.

Как сообщал УНИАН, 1 августа Фонд госимущества подписал договор с польским подразделением консалтинговой компании Ernst&Young на предоставление услуг советника по приватизации государственной компании "Центрэнерго".

Ранее Кабинет министров включил приватизацию "Центрэнерго" в План приоритетных действий на 2017 год. Продажа госкомпании была запланирована на 2-3-й квартал, но в Фонде госимущества сообщили, что приватизация компании состоится в 2018 году.

С начала августа НАБУ начало расследование по факту использования формулы ценообразования на уголь "Роттердам+", которая, по данным следствия, необоснованно поднимает стоимость электроэнергии (произведенной из угля) и создает сверхприбыли для ряда энергокомпаний, в том числе и "Центрэнерго". В первом полугодии 2017 года компания увеличила чистую прибыль в 2,9 раза – до 2,019 миллиарда гривень.

Также в СМИ была опубликована информация о том, что на сегодня контроль над "Центрэнерго" сохраняют люди из окружения президента Петра Порошенко, например, народный депутат от фракции БПП Игорь Кононенко.

Справка УНИАН. "Центрэнерго" является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. Государство владеет 78,289% акций компании. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины. "Центрэнерго" поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.