Контрольный пакет "Турбоатома" должен оставаться в госсобственности - Гройсман

Контрольный пакет акций предприятия "Турбоатом" должен оставаться в собственности государства, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на брифинге в Харькове.

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"Турбоатом" должен оставаться, не менее 51%, в собственности государства. Это точка", - сказал он.

При этом премьер подчеркнул, что иностранные компании, которые являются мировыми лидерами, могут принять участие в управлении предприятиями.

"Турбоатом", как и "Электротяжмаш", может привлекать к кооперации разные компании мира. Сегодня в кооперации можно сделать больше, чем самостоятельно, отдельно. Поэтому мы можем рассматривать партнерство с другими мировыми компаниями, лидерами в мире, которые могут принимать участие в управлении этими компаниями, это абсолютно нормально", - подчеркнул Гройсман.

Кроме того, он напомнил, что представители страны-агрессора согласно законодательству не смогут принять участие в приватизации украинских активов.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины планировал в ноябре 2017 года выставить на приватизацию 75,22% акций "Турбоатома". В письме о намерениях Международному валютному фонду украинские власти также сообщали о намерении приватизировать "Турбоатом" осенью этого года.

Справка УНИАН. "Турбоатом" производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытаний и отгрузки. В структуру "Турбоатома" входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования. Управление государственной частью акций ПАО "Турбоатом" осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций.