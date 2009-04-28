На аукцион по продаже акций «Львовоблэнерго» подано две заявки

На аукционные торги по продаже 26,98% госпакета акций ОАО «Львовоблэнерго» на фондовой бирже «ИННЭКС», назначенные на завтра, 29 апреля, подано две заявки.

Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества Украины.

Согласно сообщению, стартовая цена госпакета ОАО «Львовоблэнерго» составила 171 млн. 681 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, приказом от 27 февраля №310 Фонд госимущества возобновил продажу 26,98% акций ОАО «Львовоблэнерго» и блокирующих пакетов еще пяти облэнерго. Номинальная стоимость 26,98% пакета акций «Львовоблэнерго» составляет 13 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Львовоблэнерго» – монополист по поставке электрической энергии во Львов и Львовскую область.

66,66% акций ОАО «Львовоблэнерго» принадлежат юридическим лицам (4 юридических лица владеют свыше 10% акций), 26,98% – Фонду госимущества Украины, 6,36% – физическим лицам. Крупнейшими частными акционерами компании являются кипрские Larva Investments Ltd. (20,17% акций) и Bikontia Enterprises Limited (18,51%).