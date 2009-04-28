Аукцион по продаже акций "Полтаваоблэнерго" не состоится

Назначенные на завтра, 29 апреля, повторные аукционные торги по продаже 25% госпакета ОАО "Полтаваоблэнерго" на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) не состоятся из-за отсутствия заявок.

Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества Украины.

Согласно сообщению, следующие торги по этому пакету будут проведены через неделю.

Как сообщал УНИАН, назначенный на 22 апреля аукцион по продаже 25% госпакета акций ОАО "Полтаваоблэнерго" на Украинской межбанковской валютной бирже также не состоялся из-за отсутствия заявок. Номинальная стоимость 25% пакета акций "Полтаваоблэнерго" составляет 13,8 млн. грн. Стартовая цена госпакета "Полтаваоблэнерго" была установлена на уровне 307,7 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Полтаваоблэнерго» занимает монопольное положение на рынке энергоснабжения Полтавской области.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 19% акций "Полтаваоблэнерго" принадлежат кипрской Larva Іnvestments Lіmіted, 20,99% – кипрской Bіkontіa Enterprіses Lіmіted, 15,4% – кипрской Lex Perfecta Lіmіted, 10,26% – кипрской Margaroza Commercіal Lіmіted.

25% акций "Полтаваоблэнерго" принадлежат государству и находятся под управлением НАК "Энергетическая компания Украины".