"Украинская биржа" начинает торги облигациями на вторичном рынке, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Всего 17 облигаций украинских эмитентов включены в список торгуемых на бирже ценных бумах. В частности, в данный список включены корпоративные облигации ОАО "Государственный сберегательный банк Украины" (серия А и B), ОАО "Райффайзен Банк Аваль" (серия С и В), АКБ "ИМЭКСБАНК" (серия В), ОАО "Мегабанк" (серия Е и F), ЗАО "Дочерний банк Сбербанка России" (серия D), ЗАО "Первый Украинский Международный Банк" (серия B), ОАО "Укргазбанк" (серия A), ОАО "Кировоградоблэнерго" (серия B), ОАО "Луцкий автомобильный завод" (серия А и В), ЗАО "Продовольственная компания "Подилля" (серия А). В список торгуемых на бирже также включены муниципальные облигации Донецкого городского совета (серия В и С), Одесского городского совета (серия С).

По словам председателя правления ОАО «Украинская биржа» Олега ТКАЧЕНКО, "динамика рыночных цен облигаций более предсказуема, менее подвержена сильным и внезапным колебаниям рынка". "Так как сделки с облигациями часто заключаются на большие суммы, то для этих инструментов очень важно использование поставки против платежа", - добавил он.

Справка УНИАН. «Украинская биржа» учреждена в мае 2008 года совместно российской фондовой биржей РТС и крупнейшими компаниями – участниками украинского рынка ценных бумаг, среди которых «Альфа-Капитал», Dragon Capital, Concorde Capital, «Тройка Диалог Украина», «Ренессанс Капитал» и др.