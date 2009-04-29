Фондовые рынки США закрылись снижением

Американские биржевые индексы по итогам торгов во вторник, 28 апреля, продемонстрировали спад в пределах 0,1-0,33% на фоне опасений, что крупнейшим банкам страны понадобятся дополнительные средства, чтобы скорректировать эффект от экономической статистики, согласно которой самое худшее может быть позади, сообщает РИА Новости..

На результаты торгов повлияли также опасения инвесторов в связи с угрозой распространения вируса свиного гриппа, отмечает агентство.

К закрытию торгов индекс Dow Jones понизился на 0,1%, достигнув 8016,95 пункта.

S&P 500 во вторник понизился на 0,27%, достигнув 855,16 пункта.

Индекс NASDAQ по итогам торгов упал на 0,33% - до 1673,81 пункта.