Фондовые торги Европы закрылись снижением

Европейские фондовые торги закрылись во вторник снижением основных индексов, несмотря на позитивные данные о доверии американских потребителей, не сумевшие перевесить опасения, вызванные эпидемией свиного гриппа и новостью о том, что двум американским банкам могут понадобиться дополнительные вливания капитала, сообщает k2kapital..

Акции немецкого Deutsche Bank снизились в цене на 6,7%, несмотря на превысившую ожидания аналитиков прибыль банка по итогам первого квартала текущего года.

Бумаги французской страховой компании AXA подешевели на 3,4%.

По итогам торгов общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 упал на 1,45% до 801,91 пункта, Британский FTSE 100 – на 1,69% до 4096,40 пункта, немецкий DAX – на 1,85% до 4607,42 пункта, французский CAC 40 снизился на 1,66% до 3051,02 пункта.