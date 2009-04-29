Рынок акций РФ снизился

Акции РФ снизились во вторник, как и накануне реагируя на ослабление мировых фондовых рынков и удешевление сырья на фоне новостей о распространении в мире свиного гриппа, сообщает Рейтер..

К концу торгов индекс РТС опустился на 2,39 процента до 784,01 пункта, индекс ММВБ к 18.27 МСК снизился на 2,03 процента до 884,17 пункта.

"Корректируемся вместе со всеми мировыми рынками - ни больше, ни меньше. Думаю, как только тема с вирусом закроется, мы точно так же скорректируемся наверх со всеми рынками, ничего специфически российского тут нет, - сказал Дмитрий Куляшенец из Ренессанс Капитала. - Все сейчас замерли, обвальных продаж нет, покупок тоже, поскольку непонятно, как дальше будет развиваться ситуация (с эпидемией)".