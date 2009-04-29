«ТЕКТ-Трейд» приобрела 26,98% акций «Львовоблэнерго»

Компания «ТЕКТ-Трейд» сегодня на фондовых торгах приобрела 26,98% акций «Львовоблэнерго» за 197 млн. 852 тыс. 283,72 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе торгов, проходивших сегодня на фондовой бирже «ИННЭКС» (Киев), начальная цена пакета была увеличена на один шаг (один шаг равнялся 50 копейкам за акцию) или на 26 млн. 170 тыс. 937 грн.

Как уточнил журналистам после торгов директор «ТЕКТ-Трейда» Сергей ЛИХОДИД, компания является портфельным инвестором.

Справка УНИАН. ОАО «Львовоблэнерго» – монополист по поставке электрической энергии во Львов и Львовскую область.

66,66% акций ОАО «Львовоблэнерго» принадлежат юридическим лицам (4 юридических лица владеют свыше 10% акций), 26,98% до последнего момента принадлежали Фонду госимущества Украины, 6,36% – физическим лицам. Крупнейшими частными акционерами компании являются кипрские Larva Investments Ltd. (20,17% акций) и Bikontia Enterprises Limited (18,51%).

ООО «ТЕКТ-Трейд» входит в Группу компаний «ТЕКТ». Инвестиционная компания «ТЕКТ» была основана в 1995 году Вадимом Грибом, являющегося одним из участников создания и становления фондового рынка Украины.

В 2004 году в ИК «ТЕКТ» происходит реорганизация – выделяется направление торговых операций на организованном рынке. Именно с этого момента начинается история «ТЕКТ-Трейд» как отдельной компании, входящей в Группу компаний «ТЕКТ».

2004 – создание ООО «ТЕКТ-Трейд» с целью осуществления коммерческой и комиссионной деятельности

2007 получение ООО «ТЕКТ-Трейд» новых лицензии на осуществлении депозитарной деятельности хранителя ценных бумаг

Март 2008 – ООО «ТЕКТ-Трейд» - первая компания в Украине, получившая лицензию на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами (доверительное управление).