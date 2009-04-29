Альтана Капитал: фиксация прибыли на рынке продолжится

Не стоит сбрасывать со счетов фактор предстоящих продолжительных майских выходных, поэтому фиксация прибыли на украинском фондовом рынке до конца текущей недели продолжится.

Такое мнение высказал УНИАН брокер торгового отдела ЗАО "Альтана Капитал" Евгений ПШЕНИЧКИН.

Он считает, что «отдыхать инвесторам будет гораздо спокойнее, находясь в наличности - мало ли что может за это время случиться на международных биржах, где и без того непредсказуемая ситуация грозит ухудшиться в еще большей степени под влиянием конъюнктуры сырьевых рынков».

Как отметил брокер, внешний новостной фон к открытию торговой сессии вторника, 28 апреля, на украинском фондовом рынке сложился умеренно негативный. Наш рынок движется в русле общемировых тенденций: продажи наблюдаются в Америке, Европе и Азии. Индекс DJIA снизился на 0,64%, S&P – на 1,1%. Европейские рынки продемонстрировали разнонаправленную динамику. Японский индекс Nikkei закрылся снижением на 1,82%.

По словам брокера, вся торговая сессия во вторник проходила при равномерной средней активности участников. Акции большинства украинских компаний торговались вчера в "красной" зоне. С самого открытия торгов котировки ликвидных эмитентов 1-2 уровней листинга начали демонстрировать негативную динамику. Снижение по большинству из бумаг достигало 7-10%. В этот период сессии в рынке прошло около 80% всего дневного объёма торгов.

Е.ПШЕНИЧКИН отметил также, что «после обеда во вторник обвальное падение прекратилось и ситуация стабилизировалась – котировки перестали сколько-нибудь существенно изменяться. Непосредственно перед закрытием ситуация несколько оживилась - в рынке прошла небольшая коррекция. Благодаря ей удалось избежать сильного падения рынка. Так, рост котировок «Днепроэнерго» и «Мотор Сичи» на 12% и 2% соответственно, нивелировали весь предыдущий негатив».

Брокер напомнил, что индекс ПФТС снизился 28 апреля на 1,71% до уровня в 321,9 пунктов с объёмом в 7,7 млн. грн. Наибольшее снижение продемонстрировали акции «Укрнафты», «Донбассэнерго» и банка «Форум». Наиболее активно торговались метпредприятия – Енакиевский МЗ и МК Азовсталь – 20 и 11 сделок. Подросли, среди прочих, акции Крюковского ВСЗ.

В свою очередь, добавил брокер, на Украинской Бирже со вчерашнего дня появилась возможность отслеживать изменение индекса в режиме реального времени. Индекс УБ во вторник снизился на 2,57% с дневным объёмом в 3,6 млн. грн.

Среди важных событий вчерашнего дня Е.ПШЕНИЧКИН отметил пуск биржей ПФТС новой площадки, где торги проходят в режиме рынка заявок, т.е. по принципу «поставка против оплаты». Данная система реализована на подавляющем большинстве торговых площадок мира, являясь наиболее удобной и производительной. Во вторник на ПФТС прошло несколько первых сделок в новом режиме.