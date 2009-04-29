Рейтинг облигаций ООО «Омега» понижен

Сегодня независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило, что 31 марта 2009 г. был понижен долгосрочный кредитный рейтинг выпуска именных процентных облигаций (серия A) ООО «Омега» (г. Днепропетровск) на сумму 50 млн. грн. сроком обращения до 27 июля 2010 г. с уровня "uaВВ" до уровня "uaС". Прогноз рейтинга изменен на "негативный".

Об этом УНИАН сообщили в рейтинговом агентстве.

При обновлении кредитного рейтинга агентство использовало финансовую отчетность

ООО «Омега» за ІV квартал и 2008 г. в целом, а также внутреннюю информацию, предоставленную эмитентом в ходе рейтингового процесса.

Рейтинг "uaС" указывает на то, что ожидается дефолт заемщика по долговым обязательствам.

Негативный прогноз указывает на возможность понижения рейтинга на протяжении года при сохранении негативных тенденций и реализации текущих рисков.

Понижение кредитного рейтинга обусловлено тем, что в компании был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на 12 месяцев, а также начато производство в деле о банкротстве эмитента.

Справка УНИАН. ООО «Омега» (г.Днепропетровск) было создано в июне 2000 г. Основным направлением деятельности компании является розничная торговля товарами продовольственной и непродовольственной группы.

В 2007 году были выпущены облигации на сумму 50 млн. гривен.