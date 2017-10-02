Fitch подтвердило рейтинги Харькова и Киева на уровне "В-"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Харькова и Киева в иностранной и национальной валюте на уровне «B-». Об этом говорится в сообщении агентства.

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Согласно сообщению, агентство повысило национальный долгосрочный рейтинг Киева до "A- (ukr)"с "BBB (ukr)", рейтинг Харькова сохранен на уровне "AA- (ukr)" со стабильным прогнозом.

Как сообщал УНИАН, в середине ноября 2016 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило суверенный рейтинг Украины до «B-» с «CCC», одновременно присвоив рейтинг «В» украинским евробондам.

Повышению рейтинга Украины способствовали несколько факторов. В их числе снижение финансового давления, рост объема золотовалютных резервов, а также возобновление сотрудничества с ключевым кредитором – Международным валютным фондом и получение третьего кредитного транша в объеме 1 млрд долл.

Вслед за суверенным были повышены рейтинги Киева и Харькова.