«Киа Моторс Украина» предложили «УкрАВТО» свои активы

Учредители ООО «Киа Моторс Украина» предложили корпорации «УкрАВТО» рассмотреть возможность приобретения корпоративных прав компании со всеми ее активами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации «Богдан», в которую входит «Киа Моторс Украина».

В сообщении отмечается, что компания «Киа Моторс Украина» была создана исключительно для дистрибуции продукции Kia в Украине и другой хозяйственной деятельности не вела.

Как сообщал УНИАН, корпорация «УкрАВТО» заключила долгосрочный договор с корейской корпорацией Kia Motors о дистрибуции автомобилей Kia в Украине.

Напомним, с 1997 года дистрибуцию автомобилей Kia в Украине осуществляла компания «Киа Моторс Украина», которая с 2005 года входит в корпорацию «Богдан».

Недавно корпорация «Богдан» сообщила о прекращении дистрибуции автомобилей Kia в Украине, что обусловлено, в частности, разлными взглядами на развитие бренда в Украине корейской Kia Motors и официального дистрибьютора.

Компания "Киа Моторс Украина" в 2008 году реализовала на украинском рынке около 27 тыс. автомобилей этой марки, что на 66% превысило показатель 2007 года (16,26 тыс.), и в текущем году планировала сохранить лидерские позиции.

Справка УНИАН. Корпорация "УкрАВТО" – лидер украинского автомобильного рынка, имеет крупнейшую сбытовую сеть в Украине, а также дилерские центры в Польше.

"УкрАВТО" – крупнейший производитель автомобилей в Украине и Польше, дистрибьютор и поставщик сервисных услуг. В активе "УкрАВТО" – успешное многолетнее сотрудничество с Daimler AG, Chrysler LLC, General Motors, Nissan, Toyota, Chery и АвтоВАЗ.

В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов.

Корпорация Kia Motors, основанная в 1944 году, является старейшим автомобильным предприятием Кореи. Ежегодно на 13 заводах компании, расположенных в восьми странах мира, производится около 1,5 млн. автомобилей.

Дилерские автосалоны Kia Motors работают в 172 государствах. Число сотрудников корпорации превышает 40 тыс. человек, а ежегодный доход составляет более 14,5 млрд. долл.