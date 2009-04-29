«Киа Моторс Украина» предложили «УкрАВТО» свои активы
Занималась только дистрибуцией
Учредители ООО «Киа Моторс Украина» предложили корпорации «УкрАВТО» рассмотреть возможность приобретения корпоративных прав компании со всеми ее активами.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации «Богдан», в которую входит «Киа Моторс Украина».
В сообщении отмечается, что компания «Киа Моторс Украина» была создана исключительно для дистрибуции продукции Kia в Украине и другой хозяйственной деятельности не вела.
Как сообщал УНИАН, корпорация «УкрАВТО» заключила долгосрочный договор с корейской корпорацией Kia Motors о дистрибуции автомобилей Kia в Украине.
Напомним, с 1997 года дистрибуцию автомобилей Kia в Украине осуществляла компания «Киа Моторс Украина», которая с 2005 года входит в корпорацию «Богдан».
Недавно корпорация «Богдан» сообщила о прекращении дистрибуции автомобилей Kia в Украине, что обусловлено, в частности, разлными взглядами на развитие бренда в Украине корейской Kia Motors и официального дистрибьютора.
Компания "Киа Моторс Украина" в 2008 году реализовала на украинском рынке около 27 тыс. автомобилей этой марки, что на 66% превысило показатель 2007 года (16,26 тыс.), и в текущем году планировала сохранить лидерские позиции.
Справка УНИАН. Корпорация "УкрАВТО" – лидер украинского автомобильного рынка, имеет крупнейшую сбытовую сеть в Украине, а также дилерские центры в Польше.
"УкрАВТО" – крупнейший производитель автомобилей в Украине и Польше, дистрибьютор и поставщик сервисных услуг. В активе "УкрАВТО" – успешное многолетнее сотрудничество с Daimler AG, Chrysler LLC, General Motors, Nissan, Toyota, Chery и АвтоВАЗ.
В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов.
Корпорация Kia Motors, основанная в 1944 году, является старейшим автомобильным предприятием Кореи. Ежегодно на 13 заводах компании, расположенных в восьми странах мира, производится около 1,5 млн. автомобилей.
Дилерские автосалоны Kia Motors работают в 172 государствах. Число сотрудников корпорации превышает 40 тыс. человек, а ежегодный доход составляет более 14,5 млрд. долл.