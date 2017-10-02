В Киеве начинают рассмотрение иска о возврате общине предприятий "Киевэнерго", "Киевгаз" и "Киевводоканал"

Сегодня Хозяйственный суд города Киева начнет рассмотрение иска столичной прокуратуры о возвращении киевской общине предприятий "Киевэнерго", "Киевгаз" и "Киевводоканал".

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Сегодня Хозяйственный суд города Киева начнет рассмотрение иска столичной прокуратуры о возвращении киевской общине стратегически важных для жизнедеятельности города предприятий «Киевэнерго», «Киевгаз» и «Киевводоканал», - сообщил он.

Генпрокурор напомнил, что в 2006 году на основании решения Киевсовета было создано ЗАО «Компания «Киевэнергохолдинг» - единый комплекс по поставкам энергоресурсов, воды и водоотвода в столице.

"В процессе создания этого общества фактически в его собственность были переданы принадлежащие территориальной общине контрольные пакеты акций ОАО «Киевгаз» и ОАО «АК «Киевводоканал» (61% и 67% соответственно), а также 12,73% акций ОАО «АЭК «Киевэнерго». Стоимость пакетов акций в то время была оценена в 230 млн грн. Однако в ходе досудебного следствия прокуратура города Киева установила, что стоимость акций была занижена более чем в 4 раза и, согласно выводам экспертов, составляла более 1,1 млрд грн. Кроме того установлено, что в 2007 году без согласования с наблюдательным советом и общим собранием 12,73% акций «Киевэнерго» вообще были переданы в пользу других частных структур. В настоящее время они находятся в собственности ООО «ДТЭК Энерго». Таким образом территориальная община потеряла какие-либо права на указанные акции «Киевэнерго» и возможность контроля за ними и получения дивидендов", - сообщил он.

Кроме того, по словам Луценко, общество на протяжении многих лет является убыточным даже при том, что Киевсовет ежегодно возмещает разницу в тарифах. Он отметил, что, в частности, обществам «Киевэнерго» и «Киевводоканал» фактически за все время существования ЗАО «Компания «Киевэнергохолдинг» возмещено почти 13 млрд гривен.

«Также общество, которое продолжает осуществлять управление значимыми для столицы предприятиями «Киевводоканал» и «Киевгаз», насчитывает лишь 4 работника. При таких обстоятельствах, прокуратурой города Киева в интересах государства был подан иск о возвращении территориальной общине столицы принадлежащих ей пакетов акций обществ «Киевэнерго», «Киевгаз» и «Киевводоканал», - сообщил Луценко.

Также, по его словам, в июне 2017 года столичная прокуратура завершила досудебное расследование в отношении бывшего председателя правления ЗАО «Компания «Киевэнергохолдинг», который, злоупотребляя своим служебным положением, незаконно произвел отчуждение в пользу частной компании пакета акций ОАО "АЭК "Киевэнерго".

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook сообщила, что судебное заседание начнется сегодня в 12.10.