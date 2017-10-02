Минфин собирается одолжить доллары на внутреннем рынке

Министерство финансов Украины планирует в четвертом квартале 2017 года провести 13 аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), в том числе 2 аукциона с размещением валютных бумаг.

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Как сообщается на сайте Минфина, аукционы будут проводиться традиционно по вторникам - 3, 10, 17, 24 и 31 октября, 7, 14, 21 и 28 ноября, 5, 12, 19 и 26 декабря.

На каждом из аукционов Минфин будет предлагать инвесторам гривневые облигации сроками обращения 6 и 12 месяцев, а также более длительного срока обращения - 2, 3 года или 5 лет.

Размещение валютных облигаций запланировано на аукционе 21 ноября сроком обращения 2, 3 года и 19 декабря – сроком 2 года.

Справка УНИАН. По состоянию на 28 сентября объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 696,633 млрд грн, при этом в собственности Национального банка Украины находятся облигации на сумму 362,235 млрд грн, или 55% их общего объема.