«Альтана Капитал» занялась долговым финансированием

Инвестиционная компания «Альтана Капитал» с апреля 2009 года начала предоставлять своим клиентам услуги по организации сделок с долговыми инструментами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно полученной информации, в рамках нового направления бизнеса «Альтана Капитал» осуществляет в интересах клиентов сделки с корпоративными, государственными и муниципальными долговыми инструментами. Высоко востребованной услугой также является и реструктуризация действующих обязательств клиентов компании.

По словам генерального директора ИК «Альтана Капитал» Анатолия АМЕЛИНА, «новая услуга обеспечивает клиентам более высокую доходность в сравнении с банковскими депозитами при сопоставимом уровне риска. Кроме того, А.АМЕЛИН убежден, что «возможности, которые сейчас предоставляются украинским рынком долговых ценных бумаг, являются уникальными, и их использование при глубоком анализе рыночной конъюнктуры позволит осуществлять высокоприбыльные инвестиции».

Справка УНИАН. Инвестиционная компания «Альтана Капитал» (ранее «Юпрас Капитал») была создана в 1993 году и в настоящий момент является одной из крупнейших инвестиционных компаний Украины.

Основными направлениями деятельности компании являются: инвестиционный банкинг, брокерский сервис, доверительное управление частными инвестициями, а также управление проектами в реальном секторе.

Суммарный объем операций с ценными бумагами в 2007 году составил 2,5 млрд. долларов, в 2008 - 3,38 млрд. долларов.

Компания является членом Фондовой биржи ПФТС, Фондовой биржи «Иннэкс» и учредителем Фондовой биржи «Перспектива».