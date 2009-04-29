НАК «ЭКУ» предлагает продать мажоритарные пакеты энергокомпаний

НАК «Энергетическая компания Украины» предложит Кабинету министров Украины провести первый аукцион по продаже мажоритарных пакетов государственных тепловых энергогенерирущих компаний во втором квартале 2010 года и завершить их продажу до конца года.

Об этом сказано в подготовленных НАК «ЭКУ» материалах к совещанию правительства по вопросам приватизации теплоэлектростанций энергогенерирующих компаний, текстом которых располагает УНИАН. Материалы направлены НАК «ЭКУ» Министерству топлива и энергетики Украины 23 апреля.

Согласно материалам, НАК «ЭКУ» предлагает реализовывать пакеты 60%+1 компаний «Захидэнерго», «Центрэнерго», «Донбассэнерго» и «Днепроэнерго» путем проведения конкурсов с элементами аукционов. К участию в конкурсах будут допускаться «юридически прозрачные потенциальные инвесторы или группы инвесторов, которые владеют значительным собственным капиталом».

В рамках приватизации инвестор, по мнению НАК «ЭКУ», должен будет взять на себя обязательства по сохранению лицензионного вида деятельности компании, выполнению в полном объеме технического переоснащения и обновления оборудования ТЭС, а также использованию в технологическом процессе угля, добываемого украинскими компаниями.

Потенциальный инвертор, отмечает НАК, также должен обеспечить сокращение выбросов вредных веществ ТЭС, приведение оборудования в соответствие с требованиями UCTE и полное погашение долговых обязательств компании. В свою очередь государство должно обеспечить механизм возврата инвестиций, вложенных стратегическим инвестором, предусмотрев в тарифах на отпуск электроэнергии возможность их возрата в течение 7-10 лет.

Для успешного проведения приватизации НАК «ЭКУ» предлагает правительству привлечь независимого консультанта, который за государственные средства проведет vendoor due diligence (предпродажную экспертизу). При этом «Энергокомпания» считает целесообразным проведение предпродажной экспертизы с привлечением компаний «большой четверки» (PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst&Young и KPMG).

Кроме того, для улучшения подготовки компаний к продаже НАК «ЭКУ» предлагает привлечь к процессу компанию-советника, которая будет выполнять функцию консультанта правительства. Компания-советник будет обеспечивать увеличение круга потенциальных инвесторов, взаимодействие государства с инвесторами, проведение аукционных процедур, а также способствовать успешному проведению приватизации. Как сообщил УНИАН источник в Минтопэнерго, на роль такого консультанта НАК «ЭКУ» намерена предложить американскую компанию ContourGlobal.

В проекте решения совещания предлагается поручить Минтопэнерго совместно с НАК «ЭКУ» обеспечить проведение в июле т.г. аудита финансовой отчетности генкомпаний за 2007-2008 гг. по международным стандартам финансовой отчетности, в августе – экологического аудита ТЭС.

Кроме того, на протяжении июля предлагается провести работу по упорядочению правоустанавливающих документов на земельные участки, на которых расположены ТЭС, а к сентябрю создать общедоступную электронную базу данных по техническому, финансовому и экономическому состоянию предлагаемых к продаже компаний.

Национальной комиссии регулирования электроэнергетики предлагается поручить до июня подать Кабмину предложения по гарантированию окупаемости инвестиций потенциальных инвесторов.

Министерству экономики, Министерству финансов, Фонду госимущества и Минтопэнерго предлагается в мае предоставить предложения относительно источников финансирования консультантов правительства в ходе предприватизационной подготовки.