Условия продажи «Львовоблэнерго» оказались выгодными

Условия продажи пакета акций «Львовоблэнерго» оказались более выгодными для инвесторов, чем выставлявшихся ранее «Полтава-» и «Прикарпатьеоблэнерго».

Такое мнение высказал в интервью корреспонденту УНИАН аналитик инвестиционной компании «Конкорд Капитал» Александр ПАРАЩИЙ.

Так, по его информации, первоначальная аукционная цена 100% акций ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» составила 923 млн. грн. при объеме продаж 554 млн. грн. в 2008 году. В тоже время цена 100% акций ОАО «Львовоблэнерго» составила 733 млн. грн. при объеме продаж 1246 млн. грн. в прошлом году, подчеркнул аналитик.

А.ПАРАЩИЙ также высказал предположение, что «ТЭКТ Трейд», ставшая владельцем 26,98% акций «Львовоблэнерго», вряд ли могла потратить почти 200 млн. грн. на покупку данного актива для себя лично.

Напомним, компания «ТЭКТ Трейд» сегодня на фондовых торгах приобрела 26,98% акций «Львовоблэнерго» за 197 млн. 852 тыс. 283,72 грн.

В ходе торгов, проходивших на фондовой бирже «ИННЭКС» (Киев), начальная цена пакета была увеличена на один шаг (один шаг равнялся 50 копейкам за акцию), или на 26 млн. 170 тыс. 937 грн.

Как уточнил журналистам после торгов директор «ТЭКТ Трейд» Сергей ЛИХОДИД, компания является портфельным инвестором.

Как сообщал УНИАН, назначенные на 24 апреля аукционные торги по продаже 25,02%-ного госпакета акций ОАО "Прикарпатьеоблэнерго" на фондовой бирже ПФТС не состоялись из-за отсутствия заявок. Назначенный на 22 апреля аукцион по продаже 25%-ного госпакета акций ОАО "Полтаваоблэнерго" также не состоялся из-за отсутствия заявок.

Стартовая цена госпакета " Прикарпатьеоблэнерго" была установлена в размере 230 млн. 781 тыс. грн., стартовая цена 25%-ного госпакета ОАО "Полтаваоблэнерго" составила 307,7 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Львовоблэнерго» – монополист по поставке электрической энергии во Львов и Львовскую область.

66,66% акций ОАО «Львовоблэнерго» принадлежат юридическим лицам (4 юридических лица владеют свыше 10% акций), 26,98% до последнего момента принадлежали Фонду госимущества Украины, 6,36% – физическим лицам.

Крупнейшими частными акционерами компании являются кипрские Larva Investments Ltd. (20,17% акций) и Bikontia Enterprises Limited (18,51%).