Нереализованные госпакеты акций трех энергокомпаний снова выставили на продажу

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) запустил повторную процедуру приватизации 25% государственных пакетов акций "Одессаоблэнерго", "Сумыоблэнерго" и "Донбассэнерго", которые не были реализованы из-за отсутствия заявок, сообщил на своей странице в Facebook исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.

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"Подписал приказы об обеспечении продажи 25% акций "Одессаоблэнерго", "Сумыоблэнерго" и "Донбассэнерго", - написал Трубаров.

По его словам, для продажи данных пакетов будет проведена повторная оценка.

"Срок действия предварительной оценки стоимости активов уже истек, в короткий срок мы проведем повторную оценку и по ее результатам примем решение о выставлении данных пакетов акций на аукцион", - отметил глава ФГИУ.

Как сообщал УНИАН, ранее из-за отсутствия заявок не состоялись запланированные аукционы по продаже 25% акций "Одессаоблэнерго", "Сумыоблэнерго" и "Донбассэнерго".

При этом 16 августа были проданы 25% акций "ДТЭК Донецкоблэнерго" за 143,8 миллиона гривень, 18 августа были проданы 25% акций "Киевэнерго" по стартовой цене 759,6 миллиона гривень и 25% акций "ДТЭК Западэнерго" по цене на 20% выше стартовой - 417,2 миллиона гривень, а 31 августа 25% акций "ДТЭК Днепроэнерго" по стартовой цене 728,236 миллиона гривень и 25% акций "ДТЭК Днепрооблэнерго" по цене в 2 раза выше стартовой – 1, 005 миллиарда гривень.

Все эти активы выкупила компания Ornex, которая входит в состав группы "Систем Кэпитал Менеджмент", управляющей активами Рината Ахметова.