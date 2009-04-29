ТЕКТ-Трейд: "Львовоблэнерго" приобретено в интересах «ТЕКТ»

Покупка ООО «ТЕКТ-Трейд» 26,98% госпакета акций ОАО "Львовоблэнерго" осуществлена в интересах группы компаний «ТЕКТ» и является портфельной инвестицией. Как говорится в пресс-релизе компании, переданном УНИАН, об этом заявил директор ООО «ТЕКТ-Трейд» Сергей ЛИХОДЕД.

«Наша заинтересованность обусловлена большим потенциалом энергетической отрасли. Мы полагаем, что энергопоставляющие предприятия Украины в данный момент значительно недооценены и в будущем смогут принести прибыль акционерам», - сказал он. По его словам, группа компаний «ТЕКТ» как портфельный инвестор пока не определилась со сроками выхода из акционеров компании «Львовоблэнерго», так как в перспективе уверена в повышении стоимости акций компании и получении дивидендов.

Также С.ЛИХОДЕД не исключил возможности участия ГК «ТЕКТ» в подобных аукционах Фонда госимущества. «Энергетическая отрасль очень интересна с точки зрения инвестирования, в долгосрочной перспективе мы уверены в росте стоимости акций этих компаний, поэтому вполне возможно, будем рассматривать возможность покупки пакетов других облэнерго», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в среду, 29 апреля, компания «ТЕКТ-Трейд», входящая в группу компаний "ТЕКТ", приобрела 26,98% акций энергопоставляющей компании «Львовоблэнерго» ( г.Львов) за 197 млн. 852 тыс. 72 грн. Аукцион проводился на фондовой бирже «Иннэкс» (Киев) Фондом государственного имущества Украины. Стартовая цена объекта составляла 171 млн. 681 тыс. 346,72 грн.

Справка УНИАН. ООО «ТЕКТ-Трейд» входит в Группу компаний «ТЕКТ». Инвестиционная компания «ТЕКТ» была основана в 1995 году Вадимом ГРИБОМ, который является одним из участников создания и становления фондового рынка Украины.

В 2004 году в ИК «ТЕКТ» происходит реорганизация – выделяется направление торговых операций на организованном рынке. Именно с этого момента начинается история «ТЕКТ-Трейд» как отдельной компании, входящей в Группу компаний «ТЕКТ».

ООО «ТЕКТ-Трейд» создано с целью осуществления коммерческой и комиссионной деятельности.

В 2007 году ООО «ТЕКТ-Трейд» получило новые лицензии на осуществление депозитарной деятельности хранителя ценных бумаг.

ОАО «Львовоблэнерго» – монополист по поставке электрической энергии во Львов и Львовскую область.

66,66% акций ОАО «Львовоблэнерго» принадлежат юридическим лицам (4 юридических лица владеют свыше 10% акций), 26,98% до последнего момента принадлежали Фонду госимущества Украины, 6,36% – физическим лицам. Крупнейшими частными акционерами компании являются кипрские Larva Investments Ltd. (20,17% акций) и Bikontia Enterprises Limited (18,51%).