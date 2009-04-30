Фондовые рынки США выросли

Американские биржевые индексы по итогам торгов в среду, 29 апреля, продемонстрировали рост в пределах 2,11 - 2,28% на фоне надежд инвесторов на то, что за неутешительной экономической информацией последует подъем, согласно обнадеживающим комментариям ФРС США, сообщает РИА Новости..

К закрытию торгов индекс Dow Jones повысился на 2,11%, достигнув 8185,73 пункта.

S&P 500 в среду повысился на 2,16%, достигнув 873,64 пункта.

Индекс NASDAQ по итогам торгов вырос на 2,28% - до 1711,94 пункта.