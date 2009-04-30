Nikkei набрал более 300 пунктов

За первые тридцать минут торгов на крупнейшей в Азии фондовой бирже в Токио основной индекс Nikkei, отражающий котировки 225 крупнейших компаний страны, набрал 312,22 пункта, достигнув уровня в 8 805,99 пункта, сообщает k2kapital..

Индекс широкого спектра Topix повысился на 26 пунктов – до 837,97 пункта.

На настроения инвесторов положительно повлияли итоги торгов в США в среду, где благоприятно на рынок подействовали заявления ФРС, экономисты которой указали на признаки стабилизации ситуации в экономике и замедление темпов спада.

По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average взлетел на 168,78 пункта, или на 2,1%, до 8185,73 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 18,48 пункта, или на 2,1%, на отметке 873,64 пункта. “Высокотехнологичный” Nasdaq Composite укрепился на 38,13 пункта, или на 2,2%, и закрылся на отметке 1711,94 пункта.

Японские инвесторы из-за ослабления иены по отношению к доллару активно покупают бумаги крупных экспортеров, специализирующихся на автомобилестроении и электронных устройствах. В настоящий момент японская валюта торгуется на уровне в 97,58 - 97,63 иен за один американский доллар.

Также оптимизма участникам рынка добавила новость о том, что, по предварительным данным, опубликованным правительством страны в четверг, уровень промышленного производства в Японии впервые за шесть месяцев вырос в марте на 1,6 процента (в феврале этот показатель упал на 9,4 процента).