Акционер "Альфа-Банка" выпустил евробонды на $100 миллионов

Компания ABH Ukraine, единственный акционер «Альфа-Банка» (Украина), выпустила два транша еврооблигаций на общую сумму 100 млн долл. США.

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Как сообщила пресс-служба банка, погашаются выпуски 2 февраля 2020 года (ставка купона 8,25% годовых с ежеквартальной выплатой) и 3 ноября 2020 года (ставка купона 8,5% годовых с ежеквартальной выплатой).

Согласно сообщению, облигации выпущены с учетом правил, обозначенных в положении «S» Комиссии по ценным бумагам и биржам США с листингом на Франкфуртской фондовой бирже.

"Данные выпуски еврооблигаций стали, соответственно, седьмым и восьмым подобными выпусками компании ABH Ukraine с начала 2016 года, что отражает существенный интерес инвесторов к предложениям финансовых инструментов международной банковской группы «Альфа», представленной холдингом ABH Holdings S.A.", - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. «Альфа-Банк» (Украина) работает на рынке Украины с 2001 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. Банк является частью международного консорциума «Альфа-Групп».

Холдинговая компания ABH Holdings S.A., владеющая «Альфа-Банком», в январе 2016 года подписала соглашение с итальянской банковской группой UniCredit Group о покупке 99,9% акций «Укрсоцбанка», а в конце октября 2016 года стороны заявили о завершении сделки.